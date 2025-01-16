Пожары в Калифорнии дойдут до Европы? Профессор ответила, сколько времени огонь в США не утихнет

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американцы могут страдать от пожаров, вновь вспыхнувших в Калифорнии, от нескольких дней до нескольких недель, а в особых случаях даже дольше. Так считает доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

Фото: YouTube канал Euronews по-русски by Скриншот видео YouTube канала Euronews по-русски, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лос-Анджелес

Ранее стало известно, что два пожара вновь обрушились на Южную Калифорнию.

Эксперт считает, что, так как в ближайшие дни жителей Калифорнии ждет малооблачная погода без осадков со средней скоростью ветра 3-4 м/с, происходящее может затянуться на несколько недель. Дело в том, что быстрому распространению огня способствуют ураганные порывы, которые могут провоцировать "огненные торнадо", добавила Сердитова, которую цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, пожары в Калифорнии могут сказаться не только на местной погоде, но и на климате в других странах, даже в Европе. Дело в том, что эти возгорания способствуют выделению углерода в атмосферу, что влияет на глобальное потепление.

А дым и частицы, выбрасываемые при горении, могут переноситься на большие расстояния, влияя на качество воздуха и климатические условия, заключила Сердитова.

Уточнения

Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə] ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.



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