Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Там туман и снег создают магию — названо идеальное место для путешествий зимой
Антарктида под угрозой: бомба замедленного действия может изменить мир
Новый Santa Fe Hybrid: что предлагает гибридная версия?
Яичница без корочек и пузырей? Это проще, чем кажется
Талия увеличивается в объёме: как этого избежать?
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США
Ученые выяснили, какие собаки агрессивнее других
Ошибки, которые мешают вам подружиться с собакой
Ничего, что я Чехоff?: в театре Модерн покажут невероятную историю жизни Михаила и Ольги Чеховых

Подросток украл личные данные почти 20 миллионов французов

0:57
Происшествия

По итогам расследования дела о массовом взломе данных клиентов французского интернет-провайдера Free правоохранительные органы задержали 17-летнего подозреваемого. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Клавиатура портативного компьютера с подсветкой
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

Известно, что молодой человек подозревается в краже и распространении личной информации 19,2 миллиона клиентов Free. Взлом был возможен из-за уязвимости в системе безопасности компании, которую удалось обнаружить и устранить в процессе следственных действий. В период с 8 по 21 октября хакер имел доступ к системе провайдера.

Следственные действия продолжаются, и сотрудники полиции пытаются установить возможных соучастников, а также выяснить весь масштаб ущерба, причиненного клиентам Free. Компания уже приняла меры для усиления защиты данных своих пользователей и выразила сожаление по поводу случившегося.

Уточнения

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Садоводство, цветоводство
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе Аудио 
Треть туристов с билетами авиакомпании Flydubai отказались от поездок из-за отмены рейсов
Туризм
Треть туристов с билетами авиакомпании Flydubai отказались от поездок из-за отмены рейсов Аудио 
Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть
Авто
Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Последние материалы
Талия увеличивается в объёме: как этого избежать?
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США
Ученые выяснили, какие собаки агрессивнее других
Ошибки, которые мешают вам подружиться с собакой
Ничего, что я Чехоff?: в театре Модерн покажут невероятную историю жизни Михаила и Ольги Чеховых
Частое использование ИИ связали с ухудшением критического мышления у людей
Ответ за провокации ВСУ: Россия нанесла мощный удар по газовой инфраструктуре Украины
До конца года можно сэкономить крупную сумму: достаточно платить картой "Мир" и копить "приветы"
Простые советы для безопасной парковки в снегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.