Подросток украл личные данные почти 20 миллионов французов

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По итогам расследования дела о массовом взломе данных клиентов французского интернет-провайдера Free правоохранительные органы задержали 17-летнего подозреваемого. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

Известно, что молодой человек подозревается в краже и распространении личной информации 19,2 миллиона клиентов Free. Взлом был возможен из-за уязвимости в системе безопасности компании, которую удалось обнаружить и устранить в процессе следственных действий. В период с 8 по 21 октября хакер имел доступ к системе провайдера.

Следственные действия продолжаются, и сотрудники полиции пытаются установить возможных соучастников, а также выяснить весь масштаб ущерба, причиненного клиентам Free. Компания уже приняла меры для усиления защиты данных своих пользователей и выразила сожаление по поводу случившегося.

Уточнения

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.