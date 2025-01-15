Экипаж не слушал диспетчеров: о чём говорили пилоты разбившегося в Актау самолёта перед крушением?

Стало известно о чем с диспетчерами говорили пилоты разбившегося в Актау самолёта. Расшифровку опубликовал Telegram-канал Baza.

Фото: globallookpress.com by Stringer/NEWS.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолет Embraer

Оказалось, что экипаж сам решил не садиться в Махачкале и Грозном, а лететь в Актау. Диспетчеры дали экипажу данные по другим аэропортам РФ, но пилоты их не послушали.

Исходя из расшифровки, стало понятно, что версию о столкновении с птицами и о взорвавшемся газовом баллоне на борту, озвучил экипаж. Режим ЧС, кстати, на борту этого лайнера не был объявлен.

Уточнения

Акта́у (каз. ; досл. : «Белая гора», с 1964 по 1991 год — Шевченко) — портовый город на западе Казахстана на берегу Каспийского моря, областной центр Мангистауской области.



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