Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Требуются люди, умеющие читать: Национальный архив США предлагает работу заинтересованным гражданам
Розмарин для волос: натуральное средство, которое действительно работает
Блокировка Zeekr: разбираемся, насколько это реально и опасно
K-pop, лапша и политика: репортаж с места ареста Юн Сок Ёля
Брачная тенденция: в Казахстане заявили о популярности гостевого брака
Переговоры в Дохе: близкое перемирие и освобождение заложников в Газе
Разбираемся, почему баклажаны не дают плодов: советы и рекомендации
Ситуация с депозитами напоминает финансовую пирамиду — мнение эксперта
Мария Машкова рассказала о сгоревшей школе дочери в Калифорнии

Конфликт в "Солнечном доме": воспитанники устроили поножовщину в Челябинске 

0:48
Происшествия

Вчера в Челябинске, в центре помощи детям-сиротам "Солнечный дом" на улице Солнечной, произошел конфликт между двумя подростками, который перерос в попытку убийства. Об этом сообщает издание kursdela.biz.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

15-летний воспитанник центра нанес ножевое ранение 16-летнему сверстнику. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что спасло его жизнь.

Следственный комитет по Челябинской области начал расследование по факту покушения на убийство. Следователи заняты сбором доказательств и назначили судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств дела. Вопросы о предъявлении обвинений и выборе меры пресечения для подозреваемого также находятся на рассмотрении.

Уточнения

Челя́бинск — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать
Авто
Основной зелёный горит, стрелка не активна: можно ли поворачивать Аудио 
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит
Домашние животные
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Требуются люди, умеющие читать: Национальный архив США предлагает работу заинтересованным гражданам
Розмарин для волос: натуральное средство, которое действительно работает
Блокировка Zeekr: разбираемся, насколько это реально и опасно
K-pop, лапша и политика: репортаж с места ареста Юн Сок Ёля
Брачная тенденция: в Казахстане заявили о популярности гостевого брака
Переговоры в Дохе: близкое перемирие и освобождение заложников в Газе
Разбираемся, почему баклажаны не дают плодов: советы и рекомендации
Ситуация с депозитами напоминает финансовую пирамиду — мнение эксперта
Мария Машкова рассказала о сгоревшей школе дочери в Калифорнии
Девочка-богатырь: 8-летняя россиянка попала в Книгу рекордов России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.