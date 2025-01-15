Конфликт в "Солнечном доме": воспитанники устроили поножовщину в Челябинске 

Вчера в Челябинске, в центре помощи детям-сиротам "Солнечный дом" на улице Солнечной, произошел конфликт между двумя подростками, который перерос в попытку убийства. Об этом сообщает издание kursdela.biz.
15-летний воспитанник центра нанес ножевое ранение 16-летнему сверстнику. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что спасло его жизнь.
Следственный комитет по Челябинской области начал расследование по факту покушения на убийство. Следователи заняты сбором доказательств и назначили судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств дела. Вопросы о предъявлении обвинений и выборе меры пресечения для подозреваемого также находятся на рассмотрении.
Челя́бинск — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.