Конфликт в "Солнечном доме": воспитанники устроили поножовщину в Челябинске

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вчера в Челябинске, в центре помощи детям-сиротам "Солнечный дом" на улице Солнечной, произошел конфликт между двумя подростками, который перерос в попытку убийства. Об этом сообщает издание kursdela.biz.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

15-летний воспитанник центра нанес ножевое ранение 16-летнему сверстнику. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, что спасло его жизнь.

Следственный комитет по Челябинской области начал расследование по факту покушения на убийство. Следователи заняты сбором доказательств и назначили судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств дела. Вопросы о предъявлении обвинений и выборе меры пресечения для подозреваемого также находятся на рассмотрении.

Уточнения

Челя́бинск — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.

