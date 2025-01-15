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Падение рунета: что произошло 14 января?

2:01
Происшествия

Во вторник, 14 января, интернет в России столкнулся с массовым сбоем, который затронул как пользователей мобильных операторов, так и интернет-провайдеров. Сообщения о проблемах с подключением к сети поступали со всей страны. Как сообщает "Царьград", есть три версии произошедшего.

Спутниковая группировка
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Спутниковая группировка

Официальная версия: что сообщили в Роскомнадзоре?
Роскомнадзор подтвердил, что в работе интернета действительно было кратковременное нарушение. Представители ведомства пояснили, что сбой был оперативно устранен дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Однако подробности о том, что именно стало причиной проблемы, предоставлены не были.

Экспертные мнения: технический сбой или ошибка?
Специалисты в области телекоммуникаций высказали несколько предположений о причинах произошедшего.

Антон Халиков, руководитель хостинга NetAngels, считает, что сбой мог быть вызван некорректной установкой обновления на технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Виталий Листраткин, основатель телекоммуникационной группы "Интерра", предположил, что проблема могла быть связана с загрузкой и последующей отменой правил на тех же ТСПУ.

Глава TelecomDaily Денис Кусков предупредил, что такие ситуации могут повториться в будущем, если не будут приняты меры для предотвращения подобных инцидентов. Он подчеркнул необходимость разработки более эффективных решений на уровне государственных органов.

Народная версия: есть ли связь с Украиной?
В социальных сетях начали распространяться заявления о том, что сбой в Рунете может быть связан с действиями украинских хакеров. Однако эксперты и официальные лица эту версию полностью отвергли. Упоминания о возможной причастности Украины назвали очередной попыткой "сделать себе имя" на громком событии.

Уточнения

Руне́т (русскоязычный Интернет, русский Интернет) — совокупность сайтов Интернета с основным контентом на русском языке и глобальная киберкультура.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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