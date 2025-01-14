Урал под прицелом: резкий рост диверсий на транспорте

На Урале зафиксирован значительный рост числа попыток диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФСБ

По информации, предоставленной заместителем руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Николаем Ефимовым порталу 66. RU, количество таких инцидентов увеличилось более чем в два раза. Если в 2023 году было заведено шесть уголовных дел по фактам подобных преступлений, то в 2024 году их число достигло четырнадцати.

Особую тревогу вызывает тот факт, что к совершению этих противоправных действий, по данным следствия, причастны в основном несовершеннолетние. Причем, как отмечают правоохранительные органы, подавляющее большинство этих молодых людей — выходцы из благополучных семей.

Следствие полагает, что организацией этих преступлений занимаются сотрудники западных разведывательных служб. Они привлекают исполнителей, обещая им значительные денежные суммы. Однако, как показывает практика, обещанное вознаграждение выплачивается далеко не всегда, либо перечисляется лишь его незначительная часть.

Николай Ефимов высказал мнение, что чаще всего на предложения иностранных спецслужб откликаются дети, которым не хватает родительской заботы и внимания.

В начале текущего года в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех молодых людей, подозреваемых в подготовке терактов. Один из задержанных сообщил на допросе, что придерживается нацистских взглядов и совершил поджог автомобиля полиции в феврале.

Еще один инцидент произошел в Свердловской области в июле 2024 года. Восемь подростков пытались повредить железнодорожную инфраструктуру. Они облили горючей смесью релейные шкафы и локомотивы, но были задержаны при попытке поджога. Как выяснилось, все указания молодые люди получали от кураторов, находящихся на территории Украины.

Кроме того, в Екатеринбурге была задержана группа подростков, планировавших совершить теракт. Злоумышленники намеревались привести в действие самодельные взрывные устройства в местах массового скопления людей. Возраст всех задержанных составляет 16-17 лет.

Уточнения

Федеральная служба безопасности Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации.

