Ворота не туда: в Керчи судят начальника, отправившего сотрудницу красить аварийные ворота

В Керчи произошло ЧП, в результате которого работница местного предприятия получила тяжелые травмы. Согласно данным прокуратуры Крыма, уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью направлено в суд.
Следствие установило, что директор предприятия поручил женщине покрасить металлические ворота, хотя это не входило в ее обязанности. При выполнении работы ворота обрушились на сотрудницу, что привело к серьезным повреждениям. Руководитель не обеспечил безопасные условия труда, что стало причиной происшествия. Несмотря на это, обвиняемый свою вину отрицает.
Керчь — город в восточной части Крыма, расположенный на берегу Керченского пролива. Город-герой.
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