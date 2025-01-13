Ворота не туда: в Керчи судят начальника, отправившего сотрудницу красить аварийные ворота

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Керчи произошло ЧП, в результате которого работница местного предприятия получила тяжелые травмы. Согласно данным прокуратуры Крыма, уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью направлено в суд.

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Следствие установило, что директор предприятия поручил женщине покрасить металлические ворота, хотя это не входило в ее обязанности. При выполнении работы ворота обрушились на сотрудницу, что привело к серьезным повреждениям. Руководитель не обеспечил безопасные условия труда, что стало причиной происшествия. Несмотря на это, обвиняемый свою вину отрицает.

Уточнения

Керчь — город в восточной части Крыма, расположенный на берегу Керченского пролива. Город-герой.

