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Ворота не туда: в Керчи судят начальника, отправившего сотрудницу красить аварийные ворота

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Происшествия

В Керчи произошло ЧП, в результате которого работница местного предприятия получила тяжелые травмы. Согласно данным прокуратуры Крыма, уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью направлено в суд.

Краска
Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Краска

Следствие установило, что директор предприятия поручил женщине покрасить металлические ворота, хотя это не входило в ее обязанности. При выполнении работы ворота обрушились на сотрудницу, что привело к серьезным повреждениям. Руководитель не обеспечил безопасные условия труда, что стало причиной происшествия. Несмотря на это, обвиняемый свою вину отрицает.

Уточнения

Керчь — город в восточной части Крыма, расположенный на берегу Керченского пролива. Город-герой.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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