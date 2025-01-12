Число погибших на пожарах в Калифорнии растёт: откуда взялся огненный торнадо?

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате пожаров в Лос-Анджелесе уже зафиксировано 16 погибших, есть неопределенное число пропавших без вести.

Фото: YouTube канал Euronews по-русски by Скриншот видео YouTube канала Euronews по-русски, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лос-Анджелес

Сожжено свыше 10 000 строений в городе и пригородах. К стенам огня добавились огненные торнадо и смерчи — воронки из огня, дыма и пепла с огромной температурой внутри.

Они выжигают все на своем пути. Уже мексиканские спасатели и авиация из Канады пришли на помощь в тушении пожаров, пишет KP. RU.

Уточнения

Смерч или торна́до (от исп. tornar — «вертеть, крутить»), тромб (от итал. tromba — «труба»), ме́зо-урага́н, — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.