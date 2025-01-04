После подрыва БПЛА в Воронеже жильцам начали разрешать возвращаться домой

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жильцам нескольких домов, которые расположены рядом с местом подрыва беспилотника в Воронеже, разрешили вернуться домой. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

Фото: web.archive.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Воронеж

"Обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова завершено. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры. В ближайшее время специальные службы закончат обследование остальной территории на Иркутской улице и начнут допуск граждан в их жилье", — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. Из-за этого разбились окна в нескольких квартирах. Жителей 3 домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. Один дрон подорвали.

Уточнения

Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области.





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