Супермассовое ДТП: 95 машин столкнулись в Казахстане во время метели

95 авто столкнулись на трассе Астана-Щучинск между селами Когам и Каратал в Казахстане из-за тумана и метели.
По предварительной информации оператора "КазАвтоЖол", трассу закрыли в 7.00 из-за ухудшения погоды.
В 12:00 к застрявшим водителям приехала полиция с спецтехникой. Колонна направилась в сторону Щучинска, и через час после этого случилось массовое ДТП.
Есть такая версия, что кто-то из водителей ехал на большой скорости и спровоцировал столкновение с "эффектом домино", сообщает "Российская газета".
Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
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