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Супермассовое ДТП: 95 машин столкнулись в Казахстане во время метели

Происшествия

95 авто столкнулись на трассе Астана-Щучинск между селами Когам и Каратал в Казахстане из-за тумана и метели.

Страховщик осматривает машину после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховщик осматривает машину после ДТП

По предварительной информации оператора "КазАвтоЖол", трассу закрыли в 7.00 из-за ухудшения погоды.

В 12:00 к застрявшим водителям приехала полиция с спецтехникой. Колонна направилась в сторону Щучинска, и через час после этого случилось массовое ДТП.

Есть такая версия, что кто-то из водителей ехал на большой скорости и спровоцировал столкновение с "эффектом домино", сообщает "Российская газета".

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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