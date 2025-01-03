Супермассовое ДТП: 95 машин столкнулись в Казахстане во время метели

95 авто столкнулись на трассе Астана-Щучинск между селами Когам и Каратал в Казахстане из-за тумана и метели.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

По предварительной информации оператора "КазАвтоЖол", трассу закрыли в 7.00 из-за ухудшения погоды.

В 12:00 к застрявшим водителям приехала полиция с спецтехникой. Колонна направилась в сторону Щучинска, и через час после этого случилось массовое ДТП.

Есть такая версия, что кто-то из водителей ехал на большой скорости и спровоцировал столкновение с "эффектом домино", сообщает "Российская газета".

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



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