Портреты террористов повесили на стенд питерской школы

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девочка повесила портреты террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина* из РДК** на стенде в школе Санкт-Петербурга. Подростка арестовали.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ наручники

16-летняя девочка рассказала, что по своей собственной инициативе решила повесить эти портреты на информационном стенде.

Девочка была против заключения под стражу и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РИА Новости.

*признаны террористами и экстремистами

** запрещенная в России террористическая и экстремистская организация

Уточнения

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора. Термин является крайне политизированным, и политики систематически им злоупотребляют.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.