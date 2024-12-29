Портреты террористов повесили на стенд питерской школы

Девочка повесила портреты террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина* из РДК** на стенде в школе Санкт-Петербурга. Подростка арестовали.
16-летняя девочка рассказала, что по своей собственной инициативе решила повесить эти портреты на информационном стенде.
Девочка была против заключения под стражу и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РИА Новости.
*признаны террористами и экстремистами
** запрещенная в России террористическая и экстремистская организация
Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора. Термин является крайне политизированным, и политики систематически им злоупотребляют.
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