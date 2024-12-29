Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая
Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным
Проверка кислотности почвы: зачем это важно?

Банковский троян NGate стали использовать для обмана россиян: как это работает?

1:01
Происшествия

Аферисты начали обманывать россиян с помощью новой версии банковского трояна "NGate".

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Это программа, которая ворует данные вашей карты через специальную технологию. Большинство смартфонов оснащены этой технологией, чтобы было удобно платить бесконтактным методом.

Как действуют мошенники:

  • Звонят и сообщают о возможности получить соцвыплаты или другую финансовую помощь.
  • Присылают ссылку, откуда скачивается вредоносный APK-файл с "NGate". При этом с виду он — как приложение портала Госуслуг или одного из популярных банков.
  • После запуска приложения вам предложат приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести свой PIN-код и подождать, пока псевдоприложение распознает карту, сообщает KP. RU.
  • Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона происходит считывание данных с карты и передача информации, а аферисты уже у банкомата запрашивают выдачу наличных.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками
Российский шоу-бизнес
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками Аудио 
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Последние материалы
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая
Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным
Проверка кислотности почвы: зачем это важно?
В НАТО заявили, что боится гибридной атаки от России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.