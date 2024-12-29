Банковский троян NGate стали использовать для обмана россиян: как это работает?

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Аферисты начали обманывать россиян с помощью новой версии банковского трояна "NGate".

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Это программа, которая ворует данные вашей карты через специальную технологию. Большинство смартфонов оснащены этой технологией, чтобы было удобно платить бесконтактным методом.

Как действуют мошенники:

Звонят и сообщают о возможности получить соцвыплаты или другую финансовую помощь.

Присылают ссылку, откуда скачивается вредоносный APK-файл с "NGate". При этом с виду он — как приложение портала Госуслуг или одного из популярных банков.

После запуска приложения вам предложат приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести свой PIN-код и подождать, пока псевдоприложение распознает карту, сообщает KP. RU.

Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона происходит считывание данных с карты и передача информации, а аферисты уже у банкомата запрашивают выдачу наличных.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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