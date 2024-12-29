Банковский троян NGate стали использовать для обмана россиян: как это работает?
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Аферисты начали обманывать россиян с помощью новой версии банковского трояна "NGate".
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники
Это программа, которая ворует данные вашей карты через специальную технологию. Большинство смартфонов оснащены этой технологией, чтобы было удобно платить бесконтактным методом.
Как действуют мошенники:
- Звонят и сообщают о возможности получить соцвыплаты или другую финансовую помощь.
- Присылают ссылку, откуда скачивается вредоносный APK-файл с "NGate". При этом с виду он — как приложение портала Госуслуг или одного из популярных банков.
- После запуска приложения вам предложат приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести свой PIN-код и подождать, пока псевдоприложение распознает карту, сообщает KP. RU.
- Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона происходит считывание данных с карты и передача информации, а аферисты уже у банкомата запрашивают выдачу наличных.
Уточнения
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру