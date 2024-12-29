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Появились подробности авиакатастрофы Boeing 737 в Южной Корее

0:58
Происшествия

Появились подробности авиационной катастрофы в Южной Корее

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Самолёт Boeing 737 летел из Бангкока в Муан. В 03:07 по МСК лайнер компании Jeju Air совершил жёсткую посадку на дно фюзеляжа, проскользил по полосе и врезался в ограждение.

"Боинг" развалился на куски, сдетонировало топливо. По данным СМИ, лайнер столкнулся с птицами и шасси заклинило, после чего его не удалось посадить с первого раза и пришлось сажать самолёт на днище.

На борту был 181 человек, сперва была подтверждена гибель 47 из них.

Предположительно, почти все люди погибли, сообщает корейское издание Рёнхап. Позже стало известно, что число погибших выросло до 85, число спасённых — три человека.

По предварительным данным, граждан РФ на борту не было.

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Появились подробности авиакатастрофы в Южной Корее
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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