Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс или игра? Как понять, почему кусается кошка
Пожилые животные: ключ к устойчивости экосистем
Транзит газа через Украину — приближается критический момент для Европы
Как правильно собирать болгарский перец, чтобы не испортить урожай
Тренируем наши ручки: эти упражнения улучшат состояние суставов кистей и пальцев
Какие цветы украсят дом и улучшат ваше здоровье
Дмитрий Нагиев загадочно поздравил поклонников с Новым годом
Мир ждёт перемен: к чему привёл 2024 год, рассказал эксперт
Эти шубы точно попадут в тренды зимы 2025 — узнайте, какие

Работавший на СБУ россиянин хотел взорвать военного Минобороны РФ

0:49
Происшествия

Ряд терактов против военного Минобороны РФ предотвратили сотрудники ФСБ.

Спецслужба
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under License Free
Спецслужба

Спецслужбы Украины хотели ликвидировать военблогера, который освещал события спецоперации.

К организации терактов был причастен гражданин России, его уже поймали. Он связывался с СБУ через мессенджер.

На допросе преступник рассказал, что его куратор из ГУ разведки Минобороны Украины представился Андреем и сообщил ему координаты подмосковного тайника, где лежала бомба мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Выглядела она как портативная музыкальная колонка, сообщает "Вести Подмосковья".

Добавим, что задержанный россиянин активно сотрудничает со следствием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа
Экономика и бизнес
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа Аудио 
Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь
Еда и рецепты
Куриная грудка с секретом: попробуйте этот рецепт и удивитесь Аудио 
Популярное
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км

Ученые впервые телепортировали квантовое состояние света через интернет. Это открывает дверь к созданию квантовых сетей и меняет будущее технологий.

Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Последние материалы
Упражнения для расслабления спины и плеч после тренировки:5 движений, которые работают
Кристина Асмус восстанавливается после операции: я орала на всю больницу
Голые ногти: как сделать маникюр, который привлекает внимание
Блогерша Мария Погребняк рассказала, где и как познакомилась со вторым мужем
Простые шаги для активной жизни: советы для начинающих
Изменивший жене Natan сделал громкое заявление: это всё ещё было разогревом
Крупнейший балканский фестиваль маскарадных игр Сурва посетит Софию
Бодрость без кофе: вот какой напиток стоит попробовать — эффект не хуже
Секреты компоста: как хвоя превращается в полезное удобрение
Водители, которых инспекторы предпочитают не трогать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.