Работавший на СБУ россиянин хотел взорвать военного Минобороны РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ряд терактов против военного Минобороны РФ предотвратили сотрудники ФСБ.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under License Free Спецслужба

Спецслужбы Украины хотели ликвидировать военблогера, который освещал события спецоперации.

К организации терактов был причастен гражданин России, его уже поймали. Он связывался с СБУ через мессенджер.

На допросе преступник рассказал, что его куратор из ГУ разведки Минобороны Украины представился Андреем и сообщил ему координаты подмосковного тайника, где лежала бомба мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Выглядела она как портативная музыкальная колонка, сообщает "Вести Подмосковья".

Добавим, что задержанный россиянин активно сотрудничает со следствием.

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