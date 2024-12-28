Работавший на СБУ россиянин хотел взорвать военного Минобороны РФ

Ряд терактов против военного Минобороны РФ предотвратили сотрудники ФСБ.
Спецслужбы Украины хотели ликвидировать военблогера, который освещал события спецоперации.
К организации терактов был причастен гражданин России, его уже поймали. Он связывался с СБУ через мессенджер.
На допросе преступник рассказал, что его куратор из ГУ разведки Минобороны Украины представился Андреем и сообщил ему координаты подмосковного тайника, где лежала бомба мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Выглядела она как портативная музыкальная колонка, сообщает "Вести Подмосковья".
Добавим, что задержанный россиянин активно сотрудничает со следствием.
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