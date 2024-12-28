Огненные забавы: подросток обжег лицо и глаза петардой

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подросток обжег лицо и глаза пиротехникой в Удмуртии. Это был первый случай травмирования пиротехникой за новогодние праздничные дни 2024 года.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Трагедия произошла вечером 27 декабря на центральной площади города Можга. 12-летний подросток с друзьями запускал петарду и получил ожоги лица и глаз.

Чтобы спасти парню глаза, его отвезли в Ижевск.

В МЧС напоминают, что пиротехнические изделия запрещено направлять в сторону людей и домов. Бенгальские огни, петарды и хлопушки нельзя продавать людям до 16 лет, а фейерверки и салюты можно покупать с 18 лет, сообщает udm-info.ru.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.





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