Запретили брать на борт тонущих людей: норвежцы оправдались за своих моряков

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Норвежцы объяснились за то, что их местные моряки отказались спасать экипаж тонущего российского судна.

Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыболовецкое судно

Владелец корабля, который на момент трагедии оказался рядом, заявил, что на помощь уже шло другое судно. А центр координации спасательных операций на море запретил капитану Oslo Carrier 3 брать на борт тонущих людей. Погода же в день этого случая была хорошей. Поэтому "никто из тех, кто был в шлюпке, не пострадал", сообщает РИА Новости.

Уточнения

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе.



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