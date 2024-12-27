Норвежцы отказались спасать людей с тонущего российского корабля

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Когда судно Ursa Major тонуло в Средиземном море, норвежские моряки отказались принять на свой борт россиян, хотя проплывали рядом. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика", владеющей затонувшим судном.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовое судно

Шлюпка с нашими моряками направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, но их не приняли.

"Норвежское судно, часть экипажа которого была русскоязычной, отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на запрет", — сказано в материале РИА Новости.

Это считается грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов.



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