Поджоги банкоматов: бомбисты действуют под влиянием мошенников

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недавно СМИ писали, что певица Лариса Долина отметит Новый год в проданной мошенникам квартире. Ей помогли, что радует. Однако нельзя порадоваться за огромное число пострадавших от действий аферистов, которые остались без денег и крыши над головой.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Одной из самых обсуждаемых в последнее время стала новость о массовых поджогах банкоматов, отделений банков и почты. Это дело рук пенсионеров. Они пошли совершать противоправные и опасные для окружающих действия.

По словам сотрудников полиции, которые приводят "Известия", "бомбисты" действовали под влиянием мошенников, которые сначала убедили их перевести деньги на "безопасные" счета и взять кредиты, чтобы перебить несанкционированное оформление их аферистами.

Кому-то предлагали уничтожить банкомат, чтобы скрыть следы перевода, а кого-то убедили, что так они смогут избежать обязательств перед банком. Это — не первый случай всплеска массовых поджогов.

Ранее такие беспорядки совпадали со значимыми выступлениями президента России Владимира Путина. Никто уже не сомневается, что за аферистами стоит не только базовая жажда наживы, их деятельность — часть гибридной войны против нашей России, сказано в материале.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. Automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.



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