Из-за кого взорвалось судно Ursa Major? Ответы на главные вопросы

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Три взрыва, в результате которых сухогруз Ursa Major затонул, произошли последовательно внутри него, в машинном отделении.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

"Взрывчатки заложили профессионально. Взрывались поочередно. Судя по тому, как быстро затонуло судно, пробоины вышли приличные. Тротила точно ушло несколько килограммов”, — считает капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

По словам эксперта, бомбы заложили в Санкт-Петербурге до отплытия сухогруза, а взорвали, вероятно, с испанского берега с помощью радиосигнала.

Дандыкин, слова которого приводит KP. RU, заявил, что в этом теракте были заинтересованы две страны — Украина и США.

"У украинцев интерес — нагадить. У американцев — приостановить наше шествие в Арктике”, — заявил он.

На борту Ursa Major были трюмные крышки для ледокола "Лидер” — самого мощного корабля подобного типа, который способен раскалывать четырехметровый лед.

Напомним, что после взрыва на судне 14 членов экипажа спасли, 2 — пропали без вести.

Уточнения

Ursa Major — универсальный сухогруз, ранее называвшаяся Scan Britania (2009–2010), Hyundai Britania (2010–2011), Eit Palmina (2011–2017) и Sparta III (2017–2021), владелец компания «Оборонлогистика» структура Министерства обороны России.



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