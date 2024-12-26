Из-за кого взорвалось судно Ursa Major? Ответы на главные вопросы

Три взрыва, в результате которых сухогруз Ursa Major затонул, произошли последовательно внутри него, в машинном отделении.
"Взрывчатки заложили профессионально. Взрывались поочередно. Судя по тому, как быстро затонуло судно, пробоины вышли приличные. Тротила точно ушло несколько килограммов”, — считает капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
По словам эксперта, бомбы заложили в Санкт-Петербурге до отплытия сухогруза, а взорвали, вероятно, с испанского берега с помощью радиосигнала.
Дандыкин, слова которого приводит KP. RU, заявил, что в этом теракте были заинтересованы две страны — Украина и США.
"У украинцев интерес — нагадить. У американцев — приостановить наше шествие в Арктике”, — заявил он.
На борту Ursa Major были трюмные крышки для ледокола "Лидер” — самого мощного корабля подобного типа, который способен раскалывать четырехметровый лед.
Напомним, что после взрыва на судне 14 членов экипажа спасли, 2 — пропали без вести.
Ursa Major — универсальный сухогруз, ранее называвшаяся Scan Britania (2009–2010), Hyundai Britania (2010–2011), Eit Palmina (2011–2017) и Sparta III (2017–2021), владелец компания «Оборонлогистика» структура Министерства обороны России.
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