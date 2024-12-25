Увидели, как упал самолёт! Кто первым побежал помогать пассажирам рейса из Баку?

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Свидетелями страшной авиакатастрофы 25 декабря, когда упал самолет, следовавший по маршруту Баку-Грозный, стали сотрудники электросетевой компании. Они первыми бросились спасать людей из-под обломков.

Фото: Baza Разбившийся в Казахстане самолёт

"Я как увидел все это, сразу дал команду своим ребятам, чтобы они быстро ехали туда", — цитирует KP. RU рабочего Сердара.

Он рассказал, что самолет разломило на две части. Носовая — была далеко и горела. Хвостовая часть была рядом с электриками, она дымилась.

"Мы забежали в хвостовую часть и увидели, что часть людей не могут избавиться от ремней безопасности. Пока резали ремни, все молчали, там не до разговоров было. Пассажиры были не в состоянии говорить. Ребята вытащили около 15 человек", — рассказал он.

Электрики привезли кран, чтобы помочь поднять обломки. Теми, кого удалось спасти, занялись сотрудники МЧС.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



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