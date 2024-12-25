Взрыв во Владикавказе. Зачем военные преступники проводят теракт в пустом ТЦ, ответил полковник

2:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 25 декабря в торговом центре Владикавказа произошёл страшный взрыв, за которым последовал пожар. Погибла местная жительница, двоим пострадавшим медики помогли на месте. Военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук заявил Pravda. Ru, что он считает случившееся терактом.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева ТРЦ Алания Молл Владикавказ

Сначала в СМИ распространилась информация, что взорвалась система подачи газа, позднее глава РСО-Алании Сергей Меняйло опроверг это и сообщил, что взрыв и пожар были вызваны падением обломков сбитого беспилотника ВСУ. Такой версии придерживаются и в Минобороны.

"На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата. По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО", — написал Меняйло.

Полковник Матвийчук объяснил, что БПЛА, которые летают в Мурманск, Казань, Владикавказ, однозначно направлены рукой спецслужб Украины для проведения теракта.

"Это нужно, чтобы создать панику, внушить народу страх и неуверенность во властях. Эти люди уже преступили все возможные законы, даже по законам войны нельзя против гражданских людей направлять бомбы, беспилотники. Эти люди — военные преступники. Они пытались совершить теракт и они его совершили", — заявил Матвийчук.

Он уверен, что это был теракт. А ранним утром, поскольку целью было создание "информационного шума", который пошёл после трагедии. Отсюда у людей началась паника.

По словам Меняйло, начала даже поступать информация, что жители республики массово забирают детей из школ и детских садов.

"Если БПЛА упал на торговый центр — это теракт. Сбитые обломки от беспилотника имеют свойство падать и воспламенять под собой предметы", — заявил военный эксперт.

По словам Матвийчука, взрыв такой мощности мог произойти из-за газового баллона, который повредили свалившиеся обломки БПЛА.

Уточнения

Владикавка́з — город на юге России, в центральной части Северного Кавказа. Столица Республики Северная Осетия — Алания.



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