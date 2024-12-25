Момент крушения пассажирского самолёта, летевшего в Грозный из Баку

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Актау разбился пассажирский самолёт, летевший в Грозный из Баку.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет в небе

На борту находилось 70 пассажиров и пять членов экипажа. Все граждане РФ и Азербайджана. Лайнер рассчитан на 106 человек. На месте авиакатастрофы работают спецслужбы.

Сперва сообщалось, что в обломках могут быть выжившие. А по последней информации, минимум 6 человек выжило при крушении самолёта.

Позже появился момент крушения пассажирского самолёта, который упал на западе Казахстана. Перед падением самолёт двигался по странной траектории.

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Момент крушения пассажирского Embraer Азербайджанских авиалиний, летевшего в Грозный из Баку