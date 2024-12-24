Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Президент РФС исключил вероятность снятия Химок с РПЛ
Что делать, если волосы электризуются зимой?
Что нужно знать о применении горчичного порошка в саду
Как использовать опилки для улучшения почвы и роста растений
3 умных решения для маленькой квартиры, которые сделают интерьер стильным и удобным
Зонд NASA совершил самый близкий к Солнцу полёт в истории
Гонка бюджетов на оборону: Британия едва поспевает за Россией и Китаем
В правильном холодце на первом месте должны быть указаны говядина и свинина, а не желатин

Новогодний подарок от мошенников может лишить вас личных данных

1:38
Происшествия

В преддверии Нового года количество интернет-мошенничеств резко возросло. Особенно популярны стали рассылки с вредоносными ссылками, маскирующимися под праздничные поздравления или подарки.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Как работают мошенники?

Чаще всего жертве отправляют сообщение с "подарком" — это может быть поздравительная открытка, купон на скидку или обещание получить ценный приз. Но за этим скрываются опасные ссылки. После перехода на устройство загружается вредоносная программа, которая либо передаёт мошенникам доступ к вашим личным данным, включая банковские счета, либо блокирует устройство, превращая его в бесполезный "кирпич". Чтобы вернуть телефон в рабочее состояние, злоумышленники требуют выкуп, иногда достигающий значительных сумм, сообщают argumenti.ru.

Как защитить себя?

Следуя нескольким простым правилам, вы сможете обезопасить свои данные и устройства:

  1. Не открывайте подозрительные ссылки и вложения. Если сообщение пришло от незнакомого отправителя, лучше удалить его сразу.
  2. Не пересылайте сомнительные ссылки другим людям. Это помогает предотвратить дальнейшее распространение вредоносного ПО.
  3. Регулярно обновляйте антивирусные программы. Современные системы защиты могут остановить вредоносные файлы ещё до того, как они нанесут вред.

Берегите свою технику и личные данные в период, когда киберпреступники особенно активны. Помните, что безопасность в сети начинается с вашей осторожности.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три породы кошек, которые живут дольше остальных
Домашние животные
Три породы кошек, которые живут дольше остальных Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию
Шоу-бизнес
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Что нужно знать о применении горчичного порошка в саду
Как использовать опилки для улучшения почвы и роста растений
3 умных решения для маленькой квартиры, которые сделают интерьер стильным и удобным
Зонд NASA совершил самый близкий к Солнцу полёт в истории
Гонка бюджетов на оборону: Британия едва поспевает за Россией и Китаем
В правильном холодце на первом месте должны быть указаны говядина и свинина, а не желатин
Новогодний подарок от мошенников может лишить вас личных данных
АвтоВАЗ зарегистрировал новые торговые марки для будущих моделей
Что ждёт туризм в 2025 году
Защитник Спартака дал объяснение успеху своего одноклубника Угальде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.