Новогодний подарок от мошенников может лишить вас личных данных

В преддверии Нового года количество интернет-мошенничеств резко возросло. Особенно популярны стали рассылки с вредоносными ссылками, маскирующимися под праздничные поздравления или подарки.
Чаще всего жертве отправляют сообщение с "подарком" — это может быть поздравительная открытка, купон на скидку или обещание получить ценный приз. Но за этим скрываются опасные ссылки. После перехода на устройство загружается вредоносная программа, которая либо передаёт мошенникам доступ к вашим личным данным, включая банковские счета, либо блокирует устройство, превращая его в бесполезный "кирпич". Чтобы вернуть телефон в рабочее состояние, злоумышленники требуют выкуп, иногда достигающий значительных сумм, сообщают argumenti.ru.
Следуя нескольким простым правилам, вы сможете обезопасить свои данные и устройства:
Берегите свою технику и личные данные в период, когда киберпреступники особенно активны. Помните, что безопасность в сети начинается с вашей осторожности.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.
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Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.