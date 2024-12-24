Новогодний подарок от мошенников может лишить вас личных данных

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В преддверии Нового года количество интернет-мошенничеств резко возросло. Особенно популярны стали рассылки с вредоносными ссылками, маскирующимися под праздничные поздравления или подарки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Как работают мошенники?

Чаще всего жертве отправляют сообщение с "подарком" — это может быть поздравительная открытка, купон на скидку или обещание получить ценный приз. Но за этим скрываются опасные ссылки. После перехода на устройство загружается вредоносная программа, которая либо передаёт мошенникам доступ к вашим личным данным, включая банковские счета, либо блокирует устройство, превращая его в бесполезный "кирпич". Чтобы вернуть телефон в рабочее состояние, злоумышленники требуют выкуп, иногда достигающий значительных сумм, сообщают argumenti.ru.

Как защитить себя?

Следуя нескольким простым правилам, вы сможете обезопасить свои данные и устройства:

Не открывайте подозрительные ссылки и вложения. Если сообщение пришло от незнакомого отправителя, лучше удалить его сразу. Не пересылайте сомнительные ссылки другим людям. Это помогает предотвратить дальнейшее распространение вредоносного ПО. Регулярно обновляйте антивирусные программы. Современные системы защиты могут остановить вредоносные файлы ещё до того, как они нанесут вред.

Берегите свою технику и личные данные в период, когда киберпреступники особенно активны. Помните, что безопасность в сети начинается с вашей осторожности.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.