Нефтяная трагедия на Чёрном море: как помочь волонтёрам спасти экологию?

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Разлив нефтепродуктов в Чёрном море у входа в Керченский пролив уже затронул порядка 800 "квадратов" акватории. Сейчас там активно трудятся волонтёры, которые помогают очистить побережье и воду. Координатор волонтерского штаба Российского экологического общества в Керчи Алексей Горшков рассказал Элеткорат. Инфо, с какими трудностями они столкнулись.

Фото: Wikimedia Commons by U.S. — NOAA. is licensed under Public domain разлив нефти

Добровольцы приехали из разных уголков России спасать природу и животных от загрязнения. В мессенджерах создали две большие группы для координации и привлечения волонтеров.

Первая — анапская группа "Разлив нефти Черное море", в ней состоят около 50 тысяч человек. Вторая — "Разлив нефти Крым". Там публикуют задачи от координационного штаба по точкам сбора мусора и спасению птиц.

"Волонтерам предоставляют мешки, лопаты, средства защиты. Люди убирают, оставляют отходы на пляже, приезжают службы и забирают, вывозят на полигон временного хранения. Волонтеры по птицам помогают ветеринарам, отмывают животных, сушат и далее передают Роспотребнадзору, затем, по договоренности птиц отправляют в парк Тайган", — рассказал Горшков.

В Керчи не такие масштабные загрязнения, как в Анапе, но помощь там требуется.

Горшков сообщил, что из штаба Анапы привозят гуманитарную помощь, средства защиты, медикаменты. Администрация выделяет лопаты, мешки, перчатки. Он добавил, что им не хватает информационной поддержки. Многие не знают о сложившейся ситуации, и поэтому не включаются в работу.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.