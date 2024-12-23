Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранителям

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Прокуратура Москвы выпустила предупреждение для жителей города о возросшем количестве случаев мошенничества по телефону.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мошенник

Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, пытаются убедить людей совершить незаконные действия. В ведомстве уточнили, что они никогда не прибегают к подобным методам взаимодействия с гражданами.

Также прокуратура сообщила, что мошенники зачастую представляются работниками правоохранительных органов или финансовых учреждений и используют различные предлоги для того, чтобы манипулировать людьми, например, нажимают на необходимость возврата украденных средств, погашения кредитов или оказывают "помощь" в задержании преступников.

В ответ на эти случаи прокуратура подчеркнула, что они не обращаются к гражданам с поручениями через телефонные звонки. Кроме того, ведомство отметило, что не использует незаконные методы в борьбе с преступностью.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.



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