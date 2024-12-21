173 миллиона на ветер: в Курской области задержали главу крупной компании

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Гендиректор компании "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин оказался в центре громкого коррупционного дела. Его задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений в приграничной зоне. По данным следствия, более 173 миллионов рублей бюджетных средств были потрачены необоснованно, сообщает EADaily.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain задержание, полиция

Расследование и задержания

Операцию по задержанию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас он находится под арестом до решения суда о мере пресечения.

Этот случай стал продолжением расследования, начатого после ареста его заместителя Игоря Грабина. Последнего обвиняют в том, что в 2023 году он заключил договор и оплатил работы, которые были уже оплачены ранее. Это действие, по мнению следствия, привело к потере 173 миллионов рублей из бюджета.

Версия следствия

Следствие утверждает, что именно Лукин отдавал устные распоряжения Грабину, которые были заведомо незаконными. Эти распоряжения, как считают правоохранительные органы, привели не только к значительным финансовым потерям, но и к тяжким последствиям для региона. Деньги должны были быть использованы для строительства и технического обеспечения фортификационных объектов, однако, по всей видимости, они не были израсходованы по назначению.

Политическая реакция

На фоне этого дела недавно назначенный врио губернатора области Александр Хинштейн заявил, что к коррупционерам не будет никакой снисходительности. Его слова стали мощным сигналом о намерении навести порядок в регионе.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.



Задержание — кратковременное лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступления или административного правонарушения.



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