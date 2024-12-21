Смерть в СИЗО: поджигатель из Ростовской области не дожил до этапа

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области произошёл инцидент: поджигателя администрации Зимовниковского района обнаружили мёртвым в следственном изоляторе спустя несколько часов после оглашения приговора.

Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюрьма

Тело 39-летнего Романа Шведова, осуждённого на 16 лет лишения свободы за террористический акт, нашли в одиночной камере во время обеденного обхода.

Напомним, что в сентябре 2022 года, по данным следствия, Шведов бросил бутылку с зажигательной смесью в окно районной администрации. Это стало актом протеста против СВО и частичной мобилизации. Мужчину задержали на месте, не дав уничтожить улики, сообщает rostovgazeta.ru.

18 декабря 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговор. Два раза сторона защиты пыталась смягчить наказание, но апелляции отклонили. По одной из версий, столь большой срок стал для Шведова непереносимым испытанием.

Уточнения

Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых.



Этап (от нем. stapel — склад через фр. étape — этап, переход, перегон) — принудительная транспортировка заключённых (осуждённых и/или подследственных) или ссыльных; путь следования заключённых (ссыльных) к месту заключения или ссылки; партия транспортируемых заключённых (ссыльных).



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