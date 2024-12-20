Женщина 5 лет получала деньги на выдуманных детей: как её за это наказали?

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В Екатеринбурге в тюрьму посадили женщину, которая получала пять лет выплаты на несуществующих детей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судейский молоток

Суд Екатеринбурга огласил приговор мошеннице. Она с мая 2019 года получала денежные средства в виде выплат на детей. Мошенница оформила различные пособия, включая выплату по рождению ребенка, выплату по случаю рождения третьего или последующих детей, ежемесячное пособие за третьего ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за детьми.

Все документы оказались поддельными. В сумме ущерб государства составил более 2,5 миллиона рублей. Теперь "многодетная мать" три года проведет в колонии общего режима, сообщает tagilcity. ru.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.



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