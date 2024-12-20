Косметика и алкоголь: на что охотятся воришки перед Новым годом?

В Новосибирске перед Новым годом кражи из магазинов участились. Сотрудники МВД перечислил самые популярные товары среди грабителей и рассказали, кто обычно идет на такое преступление.
Так, за первую половину декабря 2024 года произошло 72 случая хищений из магазинов. Для сравнения: за весь ноябрь зафиксировали 121 преступление.
Воришки чаще всего крадут продукты питания, алкогольные напитки, одежду, косметику и бытовую технику. В основном грабитель — это человек от 16 до 40 лет, имеющий среднее или среднее специальное образование.
Многие из воров ранее уже были судимы за аналогичные преступления или страдают алкогольной и наркотической зависимостью, пишет Om1 Новосибирск.
Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.
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