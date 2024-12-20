Косметика и алкоголь: на что охотятся воришки перед Новым годом?

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Происшествия

В Новосибирске перед Новым годом кражи из магазинов участились. Сотрудники МВД перечислил самые популярные товары среди грабителей и рассказали, кто обычно идет на такое преступление.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Так, за первую половину декабря 2024 года произошло 72 случая хищений из магазинов. Для сравнения: за весь ноябрь зафиксировали 121 преступление.

Воришки чаще всего крадут продукты питания, алкогольные напитки, одежду, косметику и бытовую технику. В основном грабитель — это человек от 16 до 40 лет, имеющий среднее или среднее специальное образование.

Многие из воров ранее уже были судимы за аналогичные преступления или страдают алкогольной и наркотической зависимостью, пишет Om1 Новосибирск.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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