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Остаться целыми и невредимыми во время ракетной опасности вам помогут эти простые правила

1:24
Происшествия

К сожалению, в нынешних реалиях народ должен быть готов к тому, что в городе может быть угроза падения осколков ракет. Как же вести себя в такой ситуации? Об этом NewsInfo.Ru рассказал генерал-лейтенант запаса, военный эксперт и кандидат технических наук Айтеч Бижев.

Ракета PrSM
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета PrSM

Он дал важные рекомендации по поведению в условиях ракетной опасности.

"В случае объявления сигнала ракетной безопасности, который сопровождается звуками сирен, население должно немедленно искать укрытие. Это может быть как специальное убежище, так и жилые дома. Важно избегать нахождения на улице, там может быть высокая вероятность падения обломков сбиваемых летательных аппаратов", — отметил эксперт.

Бижев рассказал, что система ПВО старается нейтрализовать воздушные угрозы на подступах к важным объектам и населенным пунктам, но в крайних случаях возможно уничтожение воздушных целей прямо над городами.

"Если же вы оказались на улице во время сигнала о ракетной опасности, нужно оперативно искать укрытие за бетонными конструкциями и избегать близости к открытым площадкам и учреждениям, таким как больницы", — рекомендует военный эксперт.

Эти советы помогут существенно снизить риск травм среди населения в случае реальной опасности.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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