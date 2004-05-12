Жители Санкт-Петербурга в центре города заметили бобра

Экологи их разных стран после введения карантина стали отмечать признаки улучшения состояния окружающей среды. На второй неделе самоизоляции подобные свидетельства появились и в России.

В центре Петербурга появились бобры

Жители Санкт-Петербурга засняли в центре города, на Смольной набережной, бобра. Довольно крупное животное спокойно передвигалось через проезжую часть и направилось к Неве.

Однако, Россия еще отстает от Венеции, где в каналах очистилась вода и даже появилась рыба, а также от Милана, в парках которого стали появляться зайцы.

Улучшение экологической обстановки отмечается и в Индии, по улицам которой разгуливают слоны.

Стоит также отметить, что введенный в некоторых российских регионах запрет на весеннюю охоту также положительно отразится на состоянии фауны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Эстонии деятельность бобров привела к тому, что на провода линии электропередач упало дерево.

Бобры сожгли эстонский лес