Экологи их разных стран после введения карантина стали отмечать признаки улучшения состояния окружающей среды. На второй неделе самоизоляции подобные свидетельства появились и в России.
В Пыльваском уезде (Эстония) деятельность бобров в минувшую пятницу привела к тому, что дерево упало на провода линии электропередач, лес загорелся, а от огня взорвался находившийся в земле снаряд времен войны.
Тушивший пожар работник службы спасения Арго Руна сообщил, что горело свыше двух гектаров леса. "Что именно там под землей взорвалось — мы не знаем, но во время войны тут шли тяжелые бои, и боеприпасы находят до сих пор".
Что стало с бобрами — неизвестно.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.