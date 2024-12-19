В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом

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Перед встречей Нового года мошенники активизировались и начали массово рассылать уведомления о проведении бесплатного розыгрыша билетов на праздничные концерты и мероприятия. Эта информация была озвучена депутатом Государственной думы Владимиром Кошелевым (ЛДПР).

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мошенник

Аферисты использовали преддверие праздников для реализации своей схемы обмана. В Крыму гражданам отправляются сообщения с предложениями участвовать в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты популярных артистов и крупные праздничные события.

Парламентарий отметил, что мошенники предлагают перейти по предоставленной ссылке для заполнения заявки, которая приводит на фишинговую страницу. На этой странице пользователям следует ввести свои персональные и финансовые данные, включая информацию для оплаты небольшой комиссии за возможность получить билет в случае выигрыша, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.



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