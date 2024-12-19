Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять кухонных предметов, которые чаще всего остаются грязными
Доллар обошёл евро в SWIFT
Исследование: сколько россиян отказались от покупки квартиры в 2024 году
Названы самые дорогие направления России для отдыха в декабре
Силовые тренировки для женщин: как стать сильнее, стройнее и моложе — даже если вы новичок
Как обеспечить щенку здоровый рост и социализацию
Белые или коричневые: как цвет яиц влияет на их пользу
Секреты футуристического сада: топ растений для современного стиля
Россияне назвали худшие подарки на Новый год

В Госдуме предупредили о новых способах мошенничества перед Новым годом

0:59
Происшествия

Перед встречей Нового года мошенники активизировались и начали массово рассылать уведомления о проведении бесплатного розыгрыша билетов на праздничные концерты и мероприятия. Эта информация была озвучена депутатом Государственной думы Владимиром Кошелевым (ЛДПР).

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

Аферисты использовали преддверие праздников для реализации своей схемы обмана. В Крыму гражданам отправляются сообщения с предложениями участвовать в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты популярных артистов и крупные праздничные события.

Парламентарий отметил, что мошенники предлагают перейти по предоставленной ссылке для заполнения заявки, которая приводит на фишинговую страницу. На этой странице пользователям следует ввести свои персональные и финансовые данные, включая информацию для оплаты небольшой комиссии за возможность получить билет в случае выигрыша, сообщает РИА Новости.

 

 

 

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ избежать прорастания картофеля: спасите свой урожай
Садоводство, цветоводство
Простой способ избежать прорастания картофеля: спасите свой урожай Аудио 
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Последние материалы
Правильная прогулка с собакой и секреты качественного времяпрепровождения
Эти устройства спасут ваш автомобиль от замерзания в морозы
Эта спортивная закуска восстановит ваш гормональный баланс за секунду
Чтобы вырастить чеснок размером с кулак, его нужно подкормить именно этими веществами
Как сосудосуживающие капли превращаются в зависимость
Новогодние тренды для женщин plus size: комфорт и стиль
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Вся правда о клюквенном соке: почему магазинный вариант может быть бесполезным
Николай Чудотворец: новогодний святой, несущий всем добро
Святитель Николай — олицетворение мудрости, света и добра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.