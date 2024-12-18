Киев не признает причастность к убийству генерала Кириллова из-за США

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина отрицает свою причастность к убийству российского генерала-лейтенанта Кириллова в Москве.

Фото: flickr.com by Схакиров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

По его словам, Киев действует под давлением Запада, который стремится заморозить конфликт и склоняет Украину к объявлению о готовности к переговорам. Однако Россия категорически против такого сценария, так как ее требования остаются неизменными с 2021 года — отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение альянса к границам 1997 года, сообщает "Военное дело".

Ищенко подчеркнул, что признание Украиной своей причастности к теракту дало бы России весомый аргумент для отказа от переговоров с "террористами". Запад же старается избежать этого, так как такая ситуация подорвала бы их позицию в конфликте. Поэтому, уверен политолог, Киев никогда не признает ответственность за убийство генерала Кириллова.

Уточнения

Уби́йство — лишение жизни кого-либо.



Генера́л-лейтена́нт — словосочетание, означающее чин, воинское звание высшего офицерского состава в вооружённых силах ряда государств.



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