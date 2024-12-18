Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина отрицает свою причастность к убийству российского генерала-лейтенанта Кириллова в Москве.
По его словам, Киев действует под давлением Запада, который стремится заморозить конфликт и склоняет Украину к объявлению о готовности к переговорам. Однако Россия категорически против такого сценария, так как ее требования остаются неизменными с 2021 года — отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение альянса к границам 1997 года, сообщает "Военное дело".
Ищенко подчеркнул, что признание Украиной своей причастности к теракту дало бы России весомый аргумент для отказа от переговоров с "террористами". Запад же старается избежать этого, так как такая ситуация подорвала бы их позицию в конфликте. Поэтому, уверен политолог, Киев никогда не признает ответственность за убийство генерала Кириллова.
Уби́йство — лишение жизни кого-либо.
Генера́л-лейтена́нт — словосочетание, означающее чин, воинское звание высшего офицерского состава в вооружённых силах ряда государств.
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