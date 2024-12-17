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Суд в Удмуртии дал условный срок стрелявшему в подростков мужчине

0:54
Происшествия

В Удмуртии суд дал условный срок мужчине, который стрелял в подростков из пневматической винтовки.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Инцидент произошел в мае 2024 года в селе Бемыж. 40-летний житель Кизнерского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу с оружием и открыл огонь в сторону несовершеннолетних, угрожая применением насилия.

Суд признал мужчину виновным по статье 213 УК РФ "Хулиганство с применением насилия и оружия" и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, сообщает udm-info.ru.

Приговор пока не вступил в законную силу, но дело вызвало широкий общественный резонанс из-за мягкости наказания за столь опасное правонарушение.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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