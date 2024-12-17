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В Китае казнили чиновника за кражу более $200 млн из казны

1:03
Происшествия

В Китае казнили бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии в экономической зоне города Хух-Хото Ли Цзяньпина.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Как сообщает Центральное телевидение Китая, экс-чиновника обвинили в масштабной коррупции, включающей присвоение государственных средств, взятки и нецелевое использование бюджета.

Следствие установило, что за время своей карьеры Ли Цзяньпин незаконно завладел более 1,43 миллиарда юаней (около 200 миллионов долларов). Кроме того, он получил не менее 80 миллионов долларов в виде взяток и направил не по назначению около 146 миллионов юаней из государственного бюджета, сообщает "Царьград".

Ли Цзяньпин был приговорён к смертной казни ещё в 2022 году, однако он подал апелляцию. Суд отклонил его прошение, оставив приговор в силе. Перед смертью экс-чиновнику разрешили увидеться с родственниками.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Казна́ в современном централизованном государстве — средства бюджета и иная государственная собственность, не закреплённая за государственными предприятиями и учреждениями и принадлежащие государству (либо публичному образованию) на праве собственности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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