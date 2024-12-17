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100 свиней на борту лайнера помешали пилотам долететь до Мексики

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Происшествия

Из-за невыносимой вони, которую устроили настоящие свиньи в багажном отсеке пассажирского самолета, лайнеру пришлось вынужденно совершить посадку.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Самолёт летел из Амстердама в Мехико. Примерно через шесть часов после начала перелета пилоты Boeing 787 авиакомпании KLM попросили экстренную посадку на Бермудских островах.

100 живых свиней в грузовом отсеке серьезно "нарушили кислородную среду кабины". Даже глаза у пилотов слезились, сообщает портал Aviation A2Z.

После посадки 259 пассажиров и членов экипажа поселили в местном отеле.
После проветривания самолет вылетел и добрался до конечной точки. Скот тоже оправили с Бурмудов в Мексику, но позднее.

Уточнения

Пассажирский самолёт (коммерческий самолёт, авиалайнер) — самолёт, предназначенный и оборудованный для перевозки пассажиров и багажа. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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