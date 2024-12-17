Власти Украины не смогли бы самостоятельно организовать теракт, из-за которого погиб российский генерал Игорь Кириллов. Так считает международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.
Он высказал в соцсети мнение по поводу новости издания CNN об убийстве генерал-лейтенанта РФ украинскими спецслужбами.
По словам эксперта, Киев сам не смог бы провернуть это убийство, основываясь лишь на своих силах.
"Разведывательные агентства США играют в очень опасную игру. Никто не верит, что украинцы провернули это сами", — заявил Барака в соцсети.
Напомним, что 17 декабря в Москве взорвалось устройство, заложенное, предположительно, в руль самоката, стоявшего у подъезда. От взрыва погибли генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.