США могут быть причастны к убийству генерала Кириллова, считает политолог

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Власти Украины не смогли бы самостоятельно организовать теракт, из-за которого погиб российский генерал Игорь Кириллов. Так считает международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.

Фото: structure.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Игорь Кириллов

Он высказал в соцсети мнение по поводу новости издания CNN об убийстве генерал-лейтенанта РФ украинскими спецслужбами.

По словам эксперта, Киев сам не смог бы провернуть это убийство, основываясь лишь на своих силах.

"Разведывательные агентства США играют в очень опасную игру. Никто не верит, что украинцы провернули это сами", — заявил Барака в соцсети.

Напомним, что 17 декабря в Москве взорвалось устройство, заложенное, предположительно, в руль самоката, стоявшего у подъезда. От взрыва погибли генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





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