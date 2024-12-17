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США могут быть причастны к убийству генерала Кириллова, считает политолог

0:59
Происшествия

Власти Украины не смогли бы самостоятельно организовать теракт, из-за которого погиб российский генерал Игорь Кириллов. Так считает международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.

Игорь Кириллов
Фото: structure.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Игорь Кириллов

Он высказал в соцсети мнение по поводу новости издания CNN об убийстве генерал-лейтенанта РФ украинскими спецслужбами.

По словам эксперта, Киев сам не смог бы провернуть это убийство, основываясь лишь на своих силах.

"Разведывательные агентства США играют в очень опасную игру. Никто не верит, что украинцы провернули это сами", — заявил Барака в соцсети.

Напомним, что 17 декабря в Москве взорвалось устройство, заложенное, предположительно, в руль самоката, стоявшего у подъезда. От взрыва погибли генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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