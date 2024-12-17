В Ростове допросили подозреваемого в нападении с ножом на 21-летнюю девушку и подростка

Следственные органы зафиксировали допрос 26-летнего Владислава, которого обвиняют в покушении на убийство двух человек. По предварительной информации, именно он стал инициатором нападения на девушку и школьника с ножом.
Сотрудник регионального Следственного комитета задал задержанному вопросы о месте жительства и о ранее ранее вынесенных судебных решениях. Владислав сообщил, что родом из Ростова и ранее был судим за кражу.
Напомним, что 16 декабря молодой человек внезапно напал на двоих случайных прохожих. Он нанес более десяти ножевых ударов девушке и пытался атаковать школьника, который, к счастью, смог вырваться и даже оказать сопротивление, сообщает rostovgazeta. ru.
Однако другая жертва не выжила — в стенах больницы от полученных травм скончалась Ульяна. После ее смерти следственные органы решили переклассифицировать дело с попытки убийства на более серьезное обвинение.
Росто́в (разг Ростов Великий) — город (с 862 года) в России, административный центр Ростовского района Ярославской области. Расположен в 186 км к северо-востоку от Москвы, в 47 км к юго-западу от Ярославля, на берегу озера Неро.
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