Мошенники начали предлагать работу с лайками через Telegram

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Мошенники в Telegram пишут людям от лица крупных компаний, предлагая работу.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Они объясняют, что нужно всего лишь ставить лайки товарам и обещают за это щедро платить. Если согласиться, то аферисты дают задания, среди них аналогичные — лайки постов, но и новое: работник должен выкупить продукт в онлайн-магазине, отправить деньги на карту, и прислать скрин перевода суммы.

Эти деньги жертве обещают вернуть с процентами, однако средства никто не отдаст. Они идут на счета мошенников, сообщил контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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