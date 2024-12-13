Мошенники начали предлагать работу с лайками через Telegram

Мошенники в Telegram пишут людям от лица крупных компаний, предлагая работу.
Они объясняют, что нужно всего лишь ставить лайки товарам и обещают за это щедро платить. Если согласиться, то аферисты дают задания, среди них аналогичные — лайки постов, но и новое: работник должен выкупить продукт в онлайн-магазине, отправить деньги на карту, и прислать скрин перевода суммы.
Эти деньги жертве обещают вернуть с процентами, однако средства никто не отдаст. Они идут на счета мошенников, сообщил контент-аналитик "Лаборатории Касперского".
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.