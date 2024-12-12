Роман из Подмосковья стал звездой японских новостей: чем же он прославился?

Роман из Подмосковья стал настоящей "звездой" японских новостей.
"Прославиться" 36-летний ремонтный работник смог благодаря врожденной смекалке и умению пользоваться пилой.
Мужчина с помощью инструмента сделал дыру в стене магазина в Токио и вытащил оттуда 14 пар дорогих часов.
Он забрал аксессуаров на сумму $40 тысяч (более 4 млн рублей).
Россиянина быстро поймали, а теперь снимают и фотографируют для журналов, пишет KP. RU.
То́кио (яп. 東京 , «Восточная столица») — столица и крупнейший город Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр.
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