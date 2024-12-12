Как в воду канул: грабитель вынес 9,5 млн рублей из банка в Новосибирске

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске произошло дерзкое ограбление банка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грабитель

В 08:30 утра преступник ворвался в отделение "Локо-Банка" на улице Гоголя, угрожая сотрудникам пистолетом. Он быстро взял ситуацию под контроль, связал сотрудников и забрал 9,5 миллионов рублей.

Согласно данным источника, грабитель действовал хладнокровно и не дал сотрудникам возможности нажать тревожную кнопку. После совершения преступления злоумышленник покинул место, оставив минимум улик. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его прибытие к банку, однако дальнейший маршрут остаётся неизвестным, сообщает "Царьград".

В настоящее время полиция проводит масштабные мероприятия по розыску преступника. Правоохранители проверяют возможные пути отхода из города, изучают записи с камер и опрашивают свидетелей, чтобы восстановить полную картину происшествия.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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