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Екатеринбурженка попыталась обмануть работодателя на 26 млн рублей

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Происшествия

В Екатеринбурге бизнесвумен оказалась в центре скандала, связанного с мошенничеством.

Судья держит золотые весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судья держит золотые весы

Женщина подделала подпись руководителя компании, чтобы взыскать через суд более 26 миллионов рублей за якобы оказанные бухгалтерские услуги. Инцидент произошёл в 2023 году, когда она подала иск, утверждая, что заключила с компанией договор, по которому ей не выплатили вознаграждение.

Однако проведённая экспертиза подтвердила, что подпись на документах была фальшивой. В результате женщине предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает tagilcity.ru.

На данный момент она находится под подпиской о невыезде, пока следствие продолжает разбирательство.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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