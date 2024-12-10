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Похищение женщины в Крыму оказалось запутанной историей

Происшествия

В Крыму разгорается запутанная история о похищении 62-летней женщины из Армянска.

Полицейская собака
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полицейская собака

Ее муж получил требование о выкупе в размере миллиона рублей, однако полиция считает, что ситуация может быть результатом мошеннической схемы.

Женщина несколько дней назад отправилась к дочери в другой город, после чего связь с ней прервалась. Полицейские отследили маршрут ее автомобиля с помощью камер видеонаблюдения, но затем след оборвался, сообщают argumenti.ru.

Правоохранительные органы не исключают, что похищенная могла действовать по указанию мошенников. Возможно, женщину убедили скрыться, чтобы шантажировать ее семью и требовать деньги.

Уточнения

Похище́ние челове́ка — противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с последующим удержанием против его воли в другом месте.

Вы́куп — плата деньгами или имуществом за освобождение пленника, или сами вносимые за него средства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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