Похищение женщины в Крыму оказалось запутанной историей

В Крыму разгорается запутанная история о похищении 62-летней женщины из Армянска.
Ее муж получил требование о выкупе в размере миллиона рублей, однако полиция считает, что ситуация может быть результатом мошеннической схемы.
Женщина несколько дней назад отправилась к дочери в другой город, после чего связь с ней прервалась. Полицейские отследили маршрут ее автомобиля с помощью камер видеонаблюдения, но затем след оборвался, сообщают argumenti.ru.
Правоохранительные органы не исключают, что похищенная могла действовать по указанию мошенников. Возможно, женщину убедили скрыться, чтобы шантажировать ее семью и требовать деньги.
Похище́ние челове́ка — противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с последующим удержанием против его воли в другом месте.
Вы́куп — плата деньгами или имуществом за освобождение пленника, или сами вносимые за него средства.
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