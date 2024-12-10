Пермяк угнал Maybach за 21 миллион, но не справился с управлением

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Москвы произошел дерзкий угон люксового автомобиля, который обернулся для подозреваемого арестом и серьёзными обвинениями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

2 декабря Андрей Вогуляков, 32-летний житель Пермского края, проник в подземный паркинг в столице. Там он заметил лежащий около колеса Maybach электронный ключ.

"Я поднял брелок, нажал кнопку, и двери разблокировались. Решил покататься, ведь никогда не ездил на таком автомобиле", — рассказал мужчина следователям.

Удивительно, но водительских прав у него не было, а в 2016 году он уже был судим за угон.

Сев за руль элитного автомобиля стоимостью 21 миллион рублей, Андрей не справился с управлением. Отвлекшись на телефон, он попал в ДТП, в результате чего машина получила серьёзные повреждения. Осознав, что совершил, он бросил автомобиль и попытался скрыться, но был быстро задержан полицией.

В результате мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 166 УК РФ — угон с причинением особо крупного материального ущерба. Пресненский суд Москвы принял решение о заключении подозреваемого под стражу, сообщает properm.ru.

По данным телеграм-канала Mash, угнанный автомобиль принадлежит московской миллиардерше Елене Беренштейн.

Уточнения

Maybach ( МФА: ˈmaɪ.bax) — немецкая автомобилестроительная компания, известная прежде всего производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.



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