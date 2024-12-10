Пермяк угнал Maybach за 21 миллион, но не справился с управлением

В центре Москвы произошел дерзкий угон люксового автомобиля, который обернулся для подозреваемого арестом и серьёзными обвинениями.
2 декабря Андрей Вогуляков, 32-летний житель Пермского края, проник в подземный паркинг в столице. Там он заметил лежащий около колеса Maybach электронный ключ.
"Я поднял брелок, нажал кнопку, и двери разблокировались. Решил покататься, ведь никогда не ездил на таком автомобиле", — рассказал мужчина следователям.
Удивительно, но водительских прав у него не было, а в 2016 году он уже был судим за угон.
Сев за руль элитного автомобиля стоимостью 21 миллион рублей, Андрей не справился с управлением. Отвлекшись на телефон, он попал в ДТП, в результате чего машина получила серьёзные повреждения. Осознав, что совершил, он бросил автомобиль и попытался скрыться, но был быстро задержан полицией.
В результате мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 166 УК РФ — угон с причинением особо крупного материального ущерба. Пресненский суд Москвы принял решение о заключении подозреваемого под стражу, сообщает properm.ru.
По данным телеграм-канала Mash, угнанный автомобиль принадлежит московской миллиардерше Елене Беренштейн.
Maybach (МФА: ˈmaɪ.bax) — немецкая автомобилестроительная компания, известная прежде всего производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.