Младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Удмуртии произошел несчастный случай, в результате которого младенец пострадал из-за загоревшегося смартфона, находившегося рядом.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Инцидент случился в городе Воткинск. Отец укладывал спать своего десятимесячного сына, когда мобильный телефон начал искриться и воспламенился, повредив постельные принадлежности и одежду ребенка. Мальчика экстренно доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

У него диагностировали ожог ног — 3% от общей поверхности тела. Врачи предоставили всю необходимую медицинскую помощь и позже отпустили его домой для амбулаторного лечения, как сообщает ресурс udm-info.ru.

МЧС России обращает внимание на то, что современные мобильные телефоны и иные гаджеты работают на основе литий-ионных аккумуляторов, которые можно потушить исключительно полным погружением в воду.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района.



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