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В Пермском крае забрали больного сына у матери, прятавшей его от врачей

1:24
Происшествия

В Пермском крае судебные приставы изъяли ребёнка у матери двоих детей, отказавшейся лечить младшего сына от наследственного заболевания, которым с 2010 года страдает и сама, пишет properm. ru.

Младенец только родился
Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Младенец только родился

При этом женщина поступила в роддом с поддельными справками о здоровье и упорно настаивает на том, что её младший сын не нуждается в лечении. Она утверждает, что результаты обследования, проведённого в Перми недостоверны, и возможно, фальсифицировала хорошие анализы ребёнка, придя на приём в соседней области с чужим младенцем.

Чтобы уклониться от оказания медицинской помощи своему полуторагодовалому сыну, она сменила детям имена и переехала в Кишерть, где её и нашли судебные приставы из Кунгурского округа.

При этом и мать и отец в данной семье ограничены в родительских правах. Решением суда ребёнка, нуждающегося в лечении, передали в центр помощи детям, а
полиция возбудила уголовное дело по статье "оставление человека в опасности". Родители смогут восстановить родительские права, если возьмутся за ум и докажут в суде, что готовы заботиться о здоровье сына.

О судьбе старшего 10-летнего сына пока ничего не известно. Вероятно, он продолжает находиться в семье.

Уточнения

Опе́ка — один из видов семейного устройства малолетних (до 14 лет), оставшихся без попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов гражданина, признанного судом недееспособным.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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