Голый, весь в ранах и ссадинах: россиянина нашли в море у берегов Паттайи

Голый и обессиленный россиянин оказался в море у берегов Паттайи. Но как он туда попал?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow Ko Phi Phi Don, Thailand

Дело в том, что мужчина хотел вплавь достичь Кораллового острова около Паттайи, но заплыв на 7 км плохо закончился. Когда его увидел капитан проходящего мимо туристического катера, он лежал в воде на спине, был обессилен, а одежды на нем не было. Тело мужчины было все в ранах и ссадинах, вероятно, полученных во время мучительного пребывания в море.

Мужчина не ушел слишком далеко благодаря медленному течению. В противном случае его могло бы задеть лопастями других кораблей, сообщает KP. RU. Сам россиянин рассказал, что в путь до другого острова вплавь он вышел два дня назад.

Уточнения

Патта́йя (тайск. เมืองพัทยา, Phatthaya; варианты написания — Патта́я, Пхаттхая) — курортный город на юго-востоке Таиланда, в провинции Чонбури.



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