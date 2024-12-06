Крымчане стали рюкзаками таскать деньги

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Случайный прохожий нашел в Крыму забытую кем-то сумку с деньгами. Решив, что это дар с небес, он забрал рюкзак себе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с полной сумкой денег

Житель Евпатории нашел на остановке общественного транспорта садового товарищества "Салгир" рюкзак с почти полутора миллионами рублей внутри. Решив, что ему крупно повезло, мужчина вернулся домой богачем.

В итоге везунчика нашли. Судья решил, что преступление эквивалентно трем с половиной годам тюрьмы. Мужчину посадили в тюрьму, пишет argumenti. ru.

Уточнения

Рюкза́к (от нем. Rucksack, от Rücken — «спина» и Sack — «мешок») — специализированная сумка для длительной переноски на спине различных грузов.



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