Пограничники в шоке! Сибирячка привезла из Пхукета голову животного

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В багаже у девушки, прилетевшей из Пхукета, новосибирские таможенники нашли голову крокодила.

Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лента выдачи багажа

"Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС*", — отметили в ФТС.

Оказалось, что девушка купила необычный сувенир в одной из лавок Таиланда, а о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знала.

* Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Уточнения

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.



Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.



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