Пограничники в шоке! Сибирячка привезла из Пхукета голову животного

В багаже у девушки, прилетевшей из Пхукета, новосибирские таможенники нашли голову крокодила.
"Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС*", — отметили в ФТС.
Оказалось, что девушка купила необычный сувенир в одной из лавок Таиланда, а о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знала.
* Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.
Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.
Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.