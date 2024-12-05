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Банда цыган врывается в чужие дома под Екатеринбургом

1:00
Происшествия

В посёлке Решёты, расположенном под Первоуральском в Свердловской области, активизировалась банда грабительниц-цыганок.

полиция
Фото: ru.freepik.com by macrovector
полиция

Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленниц, которые без стеснения проникают в частные дома. О том, как незнакомки, облачённые в перчатки, обыскивают чужие квартиры в поисках ценностей, рассказал один из жителей. Он также объяснил, почему грабительницам так легко удаётся проникать в дома.

Пока что нет информации о том, сколько жителей посёлка Решёты уже пострадало от их действий, и неизвестно, появлялись ли они в соседних населённых пунктах. Сотрудники полиции пока не имеют официального комментария по данной ситуации, сообщает "Царьград".

Следует упомянуть, что на протяжении всего лета садоводы из Екатеринбурга жаловались на активность цыган, которые приезжают в садоводства на грузовых автомобилях и уносят всё металлическое, что попадается им на глаза.

Уточнения

Цыга́не — этническая группа или народ, в основном проживающий в Европе; проживают также в Азии, Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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